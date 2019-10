Plus de 300 personnes ont suivi la marche blanche de Firminy

Firminy, France

En tête de ce cortège, les proches et les amis de cette famille, mais aussi beaucoup "d’appelous", des habitants de Firminy venus apporter leur témoignage de sympathie et de solidarité.

Une marche pleine de retenue et d'émotion Copier

L'un des moments forts de la marche l'arrêt devant le manège © Radio France - Yves Renaud

Un grand nombre de participants en fin de parcours ont déposé une fleur au pied du manège qui devrait être démonté dans les heures qui viennent. La famille de l'autre jeune femme blessée gravement également dans l'accident était également présente à la marche blanche .

Des centaines de fleurs en hommage à Hania © Radio France - Yves Renaud

Un peu plus tôt en fin de matinée le maire de Firminy, Marc Petit, est revenu sur les péripéties de cette semaine complètement folle qui s'est achevée ce vendredi avec le démontage avec trois jours d'avance de tous les manèges de la Vogue des Noix.

La vogue des noix s'achève avec 3 jours d'avance © Radio France - Yves Renaud

Le maire est venu expliquer en particulier ce qui s'est réellement passé entre les forains et la mairie. Un dialogue compliqué mais encore aggravé par des tags accusant les forains, en bloc d'être responsables du drame .

Il n'en faillait pas plus pour allumer leur colère légitime

Un seul d entre eux a commis une faute et il va en payer le prix devant la justice, mais il faudra par dépit que les forains d'eux même commencent à démonter jeudi soir pour que tout le monde se rende à cette évidence que c est sans doute la solution la plus raisonnable.

Il vaut mieux dores et déjà penser à la prochaine celle de 2020, d ici la les esprit se seront apaisés