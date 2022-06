Plusieurs départs de feu ont été signalés dans la Loire ce dimanche, à cause de la sécheresse et du vent. Les plus importants sont à Neaux, Boisset-Saint-Priest et Roche-La-Molière. Plus de 350 sapeurs-pompiers sont mobilisés.

Plus de 350 pompiers déployés dans la Loire pour des incendies liés au vent et à la chaleur

La combinaison de chaleur et de vent a provoqué plusieurs départs de feu ce dimanche dans la Loire. À 16h, un incendie est toujours en cours et non-maitrisé à Neaux, dans le Roannais. Plusieurs hectares sont touchés et des habitations sont menacées. Un autre feu est circonscrit à Boisset-Saint-Priest. 5 hectares sont brûlés. Une habitation a été totalement détruite par les flammes et une personne a été prise en charge par les sapeurs-pompiers après avoir été intoxiquée aux fumées. Trois hectares ont également brûlé à Roche-La-Molière.

Plus de 350 pompiers mobilisés

D'importants moyens sont déployés pour faire face à ces incendies. "Au total se sont près de 130 véhicules de secours qui sont engagés de la lutte sur le terrain soit plus de 350 sapeurs-pompiers locaux", indique le SDIS de la Loire dans un communiqué. Un hélicoptère de la sécurité civile effectue des survols pour aider les pompiers à lutter plus efficacement contre les flammes.

Plusieurs feux de plus petite ampleur ont également ont lieu sur les communes d'Unieux, Saint-Just-Saint-Rambert et au Chambon-Feugerolles. Le SDIS 42 recommande d'éviter les massifs et de faciliter le passage des véhicules de secours sur la route.