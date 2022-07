Un homme de 42 ans a été condamné ce jeudi 20 juillet par le tribunal correctionnel de Châteauroux pour avoir abreuvé d'appels et de SMS malveillants son ex concubine.

Plus de 4.000 appels en trois mois à son ex : un homme condamné pour harcèlement à Châteauroux

La victime s'avance à la barre, démarche assurée mais geste timide. Elle veut décrire son quotidien. Ces appels, reçus à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ses enfants, contraints par leur père, de la harceler à leur tour, les week-end où il en a la garde. Cette angoisse qui l'étreint et l'empêche de dormir, au point qu'elle a dû arrêter son activité professionnelle et est désormais sous traitement médical.

Tout a commencé après la séparation du couple. L'homme, âgé de 42 ans aujourd'hui, refuse que sa femme le quitte après 18 ans de vie commune. Il est persuadé qu'elle est encore amoureuse. En quelques semaines, il la contacte plus de 4.000 fois. Dans certains messages, il est même menaçant, annonçant qu'il va "cramer la maison et [lui] faire des bobos". L'ex conjointe prend peur. D'autant qu'il a déjà été condamné, en 2012, pour les avoir frappé, elle et les enfants.

La justice lui propose un téléphone grave danger, qui permet de la géolocaliser et ordonne l'éloignement du mari violent. Mais les caméras de surveillance qu'a fait installé la victime aux abords de la maison filment à plusieurs reprises le mari, rodant devant la porte d'entrée.

"Mon fils de 12 ans a vu son père l'attendre plusieurs fois à la sortie du collège. Il est terrifié. Et mon autre fils, qui a 10 ans, fait des cauchemars dans lequel son père le tue. Il ne dort plus..." raconte, terrifiée, la mère de famille qui a obtenu le placement de ses enfants, "parce que je ne savais plus comment les protéger". Depuis, elle vit recluse, chez elle. "Alors que lui, il est libre ! Moi, je ne le suis plus..."

Le tribunal ordonne que l'ex conjoint soit équipé d'un bracelet anti rapprochement et le condamne à un an de prison. Il devra en plus verser 2.250 euros à sa victime et se soumettre à des soins. L'homme ne s'étant pas présenté à l'audience, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre.