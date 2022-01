Procès Lelandais : plus de quatre ans après, Le Pont-de-Beauvoisin toujours traumatisé par l'affaire Maëlys

Plus de quatre ans après, l'enlèvement et le meurtre de Maëlys en août 2017 continuent de hanter la petite ville du Pont-de-Beauvoisin (Isère), théâtre de cette tragédie. Les habitants n'oublient pas le regard de la fillette placardé sur les vitrines des commerces. Ils vont suivre le procès.

Alors que le procès de Nordahl Lelandais pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys s'ouvre le 31 janvier et pour trois semaines devant les assises de l'Isère à Grenoble, nous sommes retournés au Pont-de-Beauvoisin, cette petite ville de quelques 3500 habitants, où le drame s'est déroulé. C'était en effet dans la nuit du 26 au 27 août 2017, lors d'une fête de mariage qui se tenait précisément dans la salle polyvalente de la commune, que Maëlys de Araujo, âgée de huit ans et demi, a disparu.

Luc Bassette est agent immobilier au Pont-de-Beauvoisin, il est aussi le président de l'union des commerçants et artisans de la ville. Il s'exprime au nom de ses collègues : "On est forcément traumatisé par ce qui est arrivé à Maëlys, c'est une histoire horrible. Et on ne s'attend pas à ce que ce genre de drame survienne dans une petite ville comme la nôtre, avec son dynamisme et sa tranquillité. Ce que l'on essaie de faire c'est que Pont de Beauvoisin ne soit pas réduit à l'affaire Maëlys, même si cette enfant nous a touchés et restera à jamais dans nos cœurs. Aujourd'hui encore, vous ne pouvez pas passer dans Pont de Beauvoisin sans croiser le regard de Maëlys, car il y a encore des affiches de cette enfant, placardées au moment de sa disparition en août 2017. Et donc, on a une pensée pour elle presque quotidienne."

Luc Bassette est le président de l'union des commerçants et artisans de Pont de Beauvoisin

Croisés au hasard des rues, les Pontois se sentent tous concernés par le procès qui débute : "_On espère que justice sera faite pour Maëlys_. Ce Nordahl Lelandais est un monstre !" lance cette femme. Une autre se souvient de cet été 2017 : "J'ai participé aux battues, j'ai fait les marches blanches. J'espère que la vérité éclatera mais franchement, je n'y crois pas. Lelandais est un manipulateur." Il y a aussi cette jeune fille qui n'avait que 12 ans au moment de la disparition de Maëlys : "On en parlait à la maison. On avait peur et nos parents ne voulaient pas nous laisser sortir tout seuls, jusqu'à ce que l'on trouve l'assassin."

Le maire du Pont-de-Beauvoisin, Michel Serrano, qui entame son deuxième mandat, se souvient : "Dès qu'ils ont su que Maëlys avait disparu, les Pontois se sont aussitôt mobilisés. Ils venaient à la mairie pour savoir comment aider. Les anciens qui connaissent bien le secteur suggéraient des lieux de recherches. Les jeunes aussi étaient mobilisés. La population a été prise, saisie, comme moi, quand on me l'a annoncé. Et les gens étaient prêts à mettre toutes leurs forces pour retrouver cette enfant."

La mairie de Pont de Beauvoisin a accueilli la conférence de presse du procureur qui le 14 février 2018 annonçait que la dépouille de l'enfant venait d'être retrouvée © Radio France - Véronique Pueyo

Michel Serrano avait aussi prêté des salles de sa mairie aux gendarmes pour qu'ils y mènent les auditions des 180 invités au mariage. C'est là aussi que le procureur de la République de l'époque, Jean-Yves Coquillat, avait tenu sa conférence de presse le 14 février 2018 pour annoncer que l'on venait de retrouver la dépouille de Maëlys, dans le massif de la Chartreuse, sur les indications de Nordahl Lelandais, confondu par une infime goutte de sang retrouvé dans le coffre de sa voiture.

Quand on se rend à la salle polyvalente, il y a encore un panneau avec quatre grandes photos de la fillette, dont les couleurs se sont délavées avec le temps. Il y a aussi une grande banderole que la famille de Maëlys portait durant les marches blanches, sur laquelle on peut lire : "La vérité pour Maëlys. On ne lâchera rien."

La salle des fêtes de Pont de Beauvoisin où Maëlys a été enlevée cette nuit d'août 2017 © Radio France - Véronique Pueyo

