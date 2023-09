Plus de 40 hôtels à Lourdes se battent contre leur assureur Axeria pour être indemnisés suite au covid

Selon nos informations, ce sont 42 hôtels de la ville de Lourdes qui se bagarrent contre leur assureur à cause du covid. Ce bras de fer juridique dure depuis deux ans entre ces dizaines d'hôtels lourdais et leur assurance, Axeria. Après le tribunal de commerce de Tarbes et la cour d'appel de Pau, c'est devant la cour de cassation qu'ils ont décidé à la fin du mois d'août de porter l'affaire. Ils aimeraient que leur assureur les indemnise suite aux fermetures à cause de l'épidémie de covid.

Un tiers des hôtels de Lourdes concernés

Pendant le confinement, les hôtels ont dû fermer. Ces 42 établissements se sont donc tournés vers leur assureur pour demander à être indemnisés parce que le contrat qu'ils ont avec Axeria était censé les couvrir en cas de maladies, infections contagieuses.

Axeria n'a pas voulu, mais l'affaire a été jugée en septembre 2021 au tribunal de commerce de Tarbes qui a condamné l'assureur à indemniser les 42 hôtels de Lourdes. Les sommes sont très importantes. 40.000€ pour certains. Pour des hôtels quatre étoiles comme Le Paradis, Le Padoue, Le Roissy ou Eliséo, cela représente un million d'euros, voire deux millions d'euros dans certains cas.

Une clause sans ambiguïté ?

Sauf que l'assurance a fait appel expliquant que les hôtels n'étaient pas couverts pour le covid. La clause du contrat est claire : il faut que la maladie ne concerne que l'établissement. Or le covid a touché la planète entière. Le 27 juin 2023, la cour d'appel de Pau a donné raison à Axeria. Les 42 hôtels ne veulent pas baisser les bras et ont décidé de tenter le dernier recours possible : la cour de cassation. Selon la cour de cassation, l'audience se tiendrait en mai ou juin l'année prochaine.

L'avocat de l'assureur, Me Fabrice de Cosnac, et l'avocat des hôteliers, Me Stéphane Suissa, n'ont pas souhaité répondre à nos sollicitations. La chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Pyrénées nous a indiqué "ne pas avoir de position sur des contentieux de droit privé".