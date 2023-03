Plus de 400 animaux saisis dans des élevages et des fermes du Nord et de la Somme

Près de 400 chiens d'élevages, trois animaux de ferme, une cinquantaine de volatiles et deux animaux exotiques, considérés comme des nouveaux animaux de compagnie ont été saisis dans le Nord et dans la Somme ce mercredi 8 mars par la justice indique le procureur de la République d'Avesnes-sur-Helpe.

ⓘ Publicité

Le parquet avait ouvert une enquête pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux domestiques, apprivoisés ou captifs, au sein d'un élevage canin situé dans l'Avesnois. L'enquête a ensuite été élargie aux motifs suivants : fraude fiscale et blanchiment. Les investigations ont été confiées à la Division nationale de lutte contre la maltraitance animale créée le 1er janvier 2023.

En tout, 112 agents de différentes unités dont la brigade nationale des enquêtes vétérinaires ou encore la compagnie de gendarmerie d'Avesnes-sur-Helpe ont participé à l'opération mercredi qui s'est déroulée sur six sites différents (quatre dans l'arrondissement judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe et deux sur celui d'Amiens).

"J’ai confié cette enquête à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) et, plus spécifiquement, à la Division nationale de lutte contre la maltraitance animale créée le 1er janvier 2023. Les animaux saisis ont été soumis à un contrôle vétérinaire et confiés à la SPA. L'enquête se poursuit" explique le Procureur.