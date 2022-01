Plus de 400 kg de cannabis saisis par les douaniers de Dijon et Chalon-sur-Saône

Deux opérations des douaniers menées sur l'A31 et sur l'A39 le jeudi 27 janvier se sont soldées par la saisie de plus de 221 kg d'herbe de cannabis d'un côté et de 208 kilos de résine et d'herbe de cannabis de l'autre. La valeur totale est estimée à 3,8 milions d'euros.