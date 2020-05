Les douaniers de Dijon ont saisi 438 kilos d'herbe de cannabis et plus de 90 000 médicaments ce 14 mai, lors d'un contrôle sur une aire de repos de l'A31. Ce mercredi, le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, les félicite pour cette action dans un communiqué.

Plus de 400 kilos de cannabis et des milliers de médicaments saisis par les douaniers de Côte-d'Or

Ce mercredi dans un communiqué, Gérald Darmanin ministre de l’action et des comptes publics, félicite les douaniers de la brigade de Dijon. Le 14 mai, ils ont effectué une importante saisie d’herbe de cannabis et de médicaments : ces substances étaient transportées par deux chauffeurs de nationalité polonaise, sur la route de l'Espagne aux Pays Bas.

438 kilos d’herbe de cannabis et 92 000 médicaments

Selon le communiqué, il était 18h30 environ lorsque les agents des douanes ont contrôlé un tracteur et une remorque frigorifique, qui stationnaient rideaux tirés sur une aire de repos de l’A31. "Aux questions d’usage sur la nature de leur chargement, les chauffeurs ont présenté des documents couvrant le transport de 35 palettes d’articles de bazar pour un total de 13 tonnes. Les deux routiers ont ainsi été contrôlés dans un entrepôt de la douane," détaille Gérald Darmanin.

Lors du déchargement complet, "44 cartons contenant sachets d’herbe de cannabis" ont été découverts "pour un total de 438 kg et huit cartons contenant des boîtes de médicaments, un antalgique et un somnifère, également connus pour leurs effets psychotropes, soit environ 65 kg." Selon le communiqué, ces marchandises étaient répartis au milieu de cartons d’articles sans valeur, tels que "des assiettes cassés".

Les cartons saisis - Douane française

Une enquête ouverte pour identifier les commanditaires de ce trafic

"Sur instruction du Procureur de la République, les deux chauffeurs ont été remis à la police judiciaire de Dijon à l’issue de la procédure douanière. La drogue, les médicaments, la marchandise de couverture et l’ensemble routier ont été saisis. L’enquête se poursuit sous l’autorité de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy afin d’identifier les commanditaires de ce transport de drogues," apprend-on.

"Plus que jamais dans le contexte épidémique, la douane reste mobilisée" - Gerald Darmanin

Gérald Darmanin a déclaré : "Je félicite les douaniers de Dijon pour cette très belle prise de drogue et de médicaments manifestement détournés de leur usage. Ils privent ainsi une organisation criminelle de près de 4,5 millions d’euros de profits illicites, de son moyen de transport et de ce qui semble être son fret tournant. Plus que jamais dans le contexte épidémique, la douane reste mobilisée au service de la protection de notre territoire et de nos concitoyens."