Plus de 400 kilos de cannabis saisis dans le Nord et le Pas-de-Calais

Un vaste coup de filet dans les milieux du narcobandistisme nordiste. Le vendredi 7 avril dans la matinée, la police judiciaire de Lille a saisi 410 kilos de résine de cannabis, de l'argent liquide et des produits de luxe au domicile de plusieurs trafiquants, dans les communes d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et de Cuincy, Douai et Roubaix (Nord).

Cinq personnes - 4 hommes et une femme - âgées de 26 à 46 ans ont également été interpellées ce même matin. Trois ont été écroués et deux placés sous contrôle judiciaire ce mardi.

Plus d'un million d'euros de drogue

Parmi les cinq mis en cause, certains revenaient tout juste d'Espagne d'où ils avaient acheminé durant la nuit le cannabis par convoi. Une marchandise dont la valeur à la revente serait largement supérieure à un million d'euros.

Les quatre hommes et la femme, gérante d'une société de transport, n'en étaient pas à leur premier voyage. Ils étaient défavorablement connus des services de police, déjà pour trafic de stupéfiants.

Le coup de filet des policiers a permis également de saisir 32.000 euros d'argent en liquide, des comptes bancaires, 9 voitures ainsi que des objets de luxe montres et vêtements pour une valeur d'environ 400.000 euros.