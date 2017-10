Le salarié d'une entreprise de l'Eure tombe sur plus de 400 kilos de cocaïne

La gendarmerie a saisi lundi environ 450 kilos de cocaïne à Alizay dans l'Eure dans les locaux de l'entreprise Double A. C'est un salarié qui a découvert la drogue dans un container de pâte à papier. L'enquête a été confiée au SRPJ de Rouen.

C'est un salarié de l'entreprise Double A qui a découvert les sacs lundi après-midi. 14 sacs de sport dans un container de pâte à papier en provenance du Brésil. L'employé de la papeterie a aussitôt prévenu les gendarmes. A l'intérieur des sacs, ils ont découvert de la poudre blanche : plus de 450 kilos de cocaïne.

Entreprise bouclée

L'entreprise a été bouclée et les camions de livraisons bloqués, le temps pour les gendarmes de procéder aux constatations. L'enquête a été confiée au service régional de police judiciaire de Rouen. L'entreprise ne serait pas mise en cause dans cette affaire.

La technique du "rip off"... raté !

Il s'agit probablement d'un "rip off" raté. C'est une technique classique des trafiquants de drogue : ils repèrent un container sur le port de départ, y cachent la marchandise et chargent un complice de la récupérer dans le port d'arrivée, en l'occurrence le port du Havre. Mais les trafiquants ont apparemment raté leur coup et le container a pris la route, direction Alizay.

Une belle saisie même si ce n'est pas la plus importante. Il y a 3 ans, 1,4 tonne de cocaïne avait été saisie sur le port du Havre, cachée dans les pneus d'un camion d'assistance du Paris Dakar.