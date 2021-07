Le ministère de l'Intérieur a annoncé, ce lundi, le déploiement de policiers et gendarmes supplémentaires en Loire-Atlantique et Vendée, jusqu'à la fin de la saison estivale. Plus de 400 renforts vont arriver dans les deux départements "qui bénéficient d'une forte attractivité touristique".

Plus de 400 policiers et gendarmes en renfort pendant l'été en Loire-Atlantique et Vendée

Les réclamations des élus de Vendée se faisaient de plus en plus insistantes, ces derniers jours. Le ministère de l'Intérieur leur a répondu. Le locataire de la place Beauvau, Gérald Darmanin, a envoyé des courriers à plusieurs préfectures pour annoncer l'arrivée de renforts de policiers et gendarmes pendant la saison estivale. La Loire-Atlantique et la Vendée sont concernées par ce dispositif, reconduit d'année en année. Plus de 400 militaires et policiers vont arriver dans les prochains jours, ont annoncé conjointement ce lundi, les deux préfectures.

La Loire-Atlantique, deuxième département à accueillir le plus de renforts

"Conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, des renforts sont déployés dans les départements qui bénéficient d'une forte attractivité touristique", indique la préfecture des Pays de la Loire. Pour encadrer l'afflux de touristes jusqu'à la fin du mois d'août, 125 gendarmes dont certains de la Garde républicaine et 16 policiers, parmi lesquels des nageurs-sauveteurs, seront déployés jusqu'au 29 août inclus en Vendée.

Le département voisin de la Loire-Atlantique n'est pas en reste. A l'exception de la Gironde, il est celui qui bénéficiera du plus gros contingent de policiers et de militaires. Quelque 265 renforts vont ainsi arriver dans les prochains jours grâce entre autre au déploiement d'une compagnie de CRS, d'agents de police-secours ou encore de motards et de fonctionnaires de la BAC. Ils font partie des 3.591 personnes déployées dans toute la France par la Place Beauvau.