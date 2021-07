Plus de 4000 personnes défilent contre le pass sanitaire à Marseille

Plusieurs milliers de personnes defilent à Marseille contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les soignants

Sur le Vieux Port de Marseille, ils étaient environ 4.250 selon la préfecture de police, à défiler ce samedi pour protester contre l'application du pass sanitaire la semaine prochaine. Avec des slogans anti-gouvernement, ils pointent aussi "les moutons" qui se font vacciner ou les "mauvaises informations" données selon eux à la télévision. Ces manifestants se sont rassemblés devant la préfecture puis devant la mairie. "Cette manifestation n'avait pas fait l'objet de la déclaration préalable prévue par la loi", précise la préfecture de police dans un communiqué.

Un policier a été blessé à Marseille

A plusieurs reprises au cours de cette manifestation, les fonctionnaires de police ont fait l'objet de jets de projectiles, selon la préfecture. Un policier a été blessé et un véhicule d'intervention dégradé. Un individu a été interpellé pour des violences contre personne dépositaire de l'autorité publique. Les manifestants ont également tenté de bloquer les voies de l'autoroute A7. Alors que de nouveaux appels à manifester sont lancés pour les prochains jours, la préfète de police des Bouches-du-Rhône appelle les participants à la responsabilité. Elle invite les organisateurs à se rapprocher des services de la préfecture de police pour déclarer les prochaines manifestations, afin que les services de l'Etat mettent en place les dispositifs de circulation et de sécurité nécessaires pour garantir le bon déroulement de ces manifestations.

Ce samedi, des manifestants s'étaient déjà rassemblés à Aix-en-Provence notamment dans la matinée.

Ces manifestants dénoncent les nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron lundi soir, et particulièrement l'élargissement du pass sanitaire aux lieux de culture et de loisirs à partir de mercredi prochain puis aux cafés, bars et restaurants, trains, avions ou encore centres commerciaux en août. L'obligation vaccinale pour les professionnels travaillant auprès d'un public fragile est aussi fortement contestée.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont ainsi manifesté dans toute la France ce samedi après-midi, mettant en avant leurs doutes quant aux effets des vaccins notamment. Plus de 5000 personnes ont ainsi défilé à Montpellier, 1600 à Nice, 2500 à Toulouse et à Metz ou encore 1200 à Bordeaux. A Paris, ce sont trois cortèges qui étaient organisés, rassemblant plusieurs milliers de personnes.