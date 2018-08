Les excès de vitesse ont été nombreux en Sarthe ce dimanche. Les radars ont flashé 431 fois et les gendarmes du département ont constaté 22 infractions à la vitesse.

Sarthe, France

Des excès parfois très élevés de vitesse ont été relevés ce dimanche.

Deux jeunes conducteurs ont notamment été contrôlés à 138 et 145km/h au lieu de 80 sur des routes départementales. Le premier, âgé de 21 ans, était sous l'emprise de produits stupéfiants. Le second, 27 ans, était titulaire d'un permis probatoire. Ils ont tous les deux fait l'objet d'un retrait de permis et leurs véhicules ont été saisis.

Les gendarmes ont également contrôlé six personnes présentant un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisé et sept personnes sous l'emprise de stupéfiants. Ces dernières ont toutes fait l'objet d'un retrait immédiat du permis de conduire.