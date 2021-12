500 réclamations sont traitées chaque année dans l'Yonne par les délégués du Défenseur des Droits

Pour que personne n'oublie ses droits et pour que le droit n'oublie personne, France Bleu consacre la journée aux Défenseur des Droits et ses délégués.

Plus de 500 réclamations auprès des services publics sont traitées chaque année dans le département par les trois délégués du Défenseur des Droits. Jean-Luc Cécile est l'un d'eux.

France Bleu Auxerre : Vous êtes indépendant et vous jouez le rôle de médiateur ?

Jean-Luc Cécile : Le Défenseur des Droits est une institution indépendante créée en 2011. Il faut distinguer l'institution et la personne qui la représente. La Défenseure des Droits aujourd'hui est Claire Hédon .

Notre mission est de jouer le rôle de médiateur dans les relations que les usagers ont avec le service public.

Nous pouvons intervenir aussi dans le cadre de discrimination, de déontologie des services de sécurité ainsi que pour les droits de l'enfant et par ailleurs orienter les lanceurs d'alerte.

Que pouvez-vous faire concrètement ?

Nous n'avons pas le pouvoir d 'imposer quoique ce soit, nous sommes dans la médiation. Nous n'intervenons pas pour ce qui est ressort du droit privé, comme un problème de voisinage ou avec des commerces.

En pratique nous recevons la personne soit au téléphone soit à nos permanences en préfecture, sous préfecture ou maison de justice.

On prend ensuite attache auprès de l'organisme concerné. Nous formulons des recommandations. Nous sommes l'intermédiaire entre le public et le service public.

Le but est d'éviter les tribunaux ?

Oui sachant que l'on ne peut pas intervenir s'il y a déjà une procédure en cours en justice. Je recommande que les gens nous saisissent le plus tôt possible avant que nous ne puissions plus intervenir..

Comment peut-on faire appel à vous ?

Il faut taper "défenseur des droits" sur un moteur de recherche. Vous avez une rubrique" contactez mon délégué". Il y aussi un numéro de téléphone, le 09-69-39-00-00.

Tout le monde peut devenir délégué du Défenseur des Droits ?

Oui, il faut savoir que çà demande de la disponibilité, nous sommes principalement des retraités bénévoles. Nous avons une permanence par semaine sur 42 semaines.

Le traitement des dossiers nous prend deux à quatre jours par semaine. C'est presque du temps plein !