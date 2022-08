Plus de 500 foyers privés d'électricité dans l'Indre à cause des orages

Entre 500 et 600 foyers n'ont plus d'électricité depuis cette nuit dans l'Indre du côté de Niherne et Neuillay-les-Bois à cause de la dégradation orageuse qui a eu lieu ce dimanche 14 août. Les agents d'Enedis sont sur place.