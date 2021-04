Plus de 5000 visiteurs pour la Fête des fraises de Carros

L'année dernière la place Louis Frescolini de Carros était vide mais un an plus tard et toujours en pleine crise sanitaire, la Fête des fraises a pu se tenir dans des conditions permettant la distanciation des visiteurs et des producteurs. Pour entrer, il fallait s'armer de patience car la municipalité a imposé une jauge de 300 personnes sur la fête. Les visiteurs doivent ensuite respecter un sens de circulation.

Plus de 5000 visiteurs en une journée

Si l’événement ressemble peu à celui des autres années, le public a largement répondu présent. Joëlle une habitante de Carros indique " c'est une _tradition_, chaque année je viens acheter mes fraises, ici. Je trouve l'organisation très bien, c'est fluide, on ne se colle pas les uns aux autres. C'est un plaisir de venir à la Fête des fraises et discuter avec les producteurs locaux."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les premiers visiteurs sont arrivés tôt le matin et se sont rués sur les cagettes de fraises. À 10 heures, certains producteurs ont déjà écoulé leur premier stock. Jean Pierre Clérici, maraîcher à Gatières attend "la deuxième fournée de fraises". Pour éviter que les fruits ne prennent le soleil, les producteurs laissent une partie de leur stock dans les terres au frais. Devant les stands, les clients attendent les nouveaux arrivages.

Deuxième arrivage de fraises - Carros - 24 février 2021 - Lucile Auconie

Fraises de Carros - Lucile Auconie

Les fraises se vendent autour de 10 euros le kilo.

Des producteurs des vallées sinistrées y ont participé

Une quarantaine d'exposants a pu participer à l’événement. Il n'y avait pas que des producteurs de fraises, les charcutiers, les fleuristes mais aussi des brasseurs ont répondu présent. La Brasserie Comté de Saint Martin Vésubie détruite par la tempête Alex en octobre dernier a écoulé une partie de sa production ce samedi à Carros. Pour Quentin Lomerteau responsable de production à la Brasserie du Comté, leur participation à la fête des fraises permet d'échanger avec la population sur l'après tempête. "Nous venons d'obtenir notre permis de construire pour le nouveau bâtiment à Saint Martin Vésubie, nous espérons pouvoir reprendre la production d'ici octobre ou novembre."

Stand brasserie du Comté - Fête des fraises - 24 avril 2021 - Lucile Auconie