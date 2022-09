Plus de 60% de pluie en moins cet été en Occitanie, la sécheresse risque encore de durer

Des orages mais plus de 60% de pluie en moins cet été en Occitanie. C'est historique si on englobe le printemps qui, déjà, avait été sec. Et la sécheresse risque encore de durer.

L'été est exceptionnellement chaud, le deuxième après celui de la canicule de 2003. Et la sécheresse aussi est exceptionnelle. Globalement, le déficit de pluie est de 60% en juillet et en août en Occitanie, notamment à Toulouse, selon Météo France. C'est pire à Albi ou il est tombé moins de 10 millimètres de pluie en juillet. 10 mm aussi dans le Tarn-et-Garonne en juillet qui a été le mois le plus sec de l'été.

Sur Toulouse, Météo France a enregistré 62 mm de pluie sur les trois mois de l'été, ce qui correspond normalement à un mois de pluie. Ce n'est pas historique mais ça fait partie des étés les plus secs à Toulouse. Les orages de ces dernières semaines ont apporté peu voire pas d'eau. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer. La faute notamment à la chaleur.

Pascal Boureau est ancien prévisionniste à Météo France et conseiller départemental du canton de Blagnac.

"Ce qui se passe dans ces situations ou on a de l'air très sec dans les basses couches de l'atmosphère, c'est que les nuages qui arrivent au dessus de nos têtes, ils peuvent précipiter. Mais les gouttes d'eau n'atteignent pas le sol. Elles s'évaporent avant de tomber sur le sol, alors que dans les zones de relief en montagne, on a bien la pluie, mais en plaine, du coup, on passe à travers quelque part. Et à part trois ou quatre gouttes, on n'a pratiquement aucune précipitation. Alors, pour que ça puisse s'inverser, il faut qu'on ait progressivement un peu plus d'humidité dans les basses couches de l'atmosphère. C'est ce qui va se passer quand même au fil des jours et dans les jours qui viennent, on prévoit pas de précipitations importantes."

Averse et pluie, ce n'est pas pareil

Il y a bien eu des orages ces quinze derniers jours avec des pluies substantielles sur les Pyrénées. Mais, en plaine, pratiquement rien. Les orages et les averses ont été très localisés en plaine. Pour bien comprendre, il est bon de rappeler qu'une averse et une pluie, ce n'est pas pareil, explique Sandrine Lafont. Elle est prévisionniste à Météo France.

"Une averse, ça tombe plus fort en peu de temps. Une pluie, c'est plus continu et moins fort. Une averse qui donne dix millimètres en peu de temps ne peut pas réhydrater un terrain. Il faut que ça tombe doucement pour hydrater un terrain, surtout quand il y a de l'argile. Une averse de 30 mm va être effectivement sur un terrain sec moins efficace qu'une pluie de dix millimètres. Puisque 30 mm, les pluies vont ruisseler et ne pas être efficaces alors que 10 mm en deux heures vont être beaucoup plus efficaces pour réhydrater un terrain. Un mois ou il tombe très peu de pluie, ça peut arriver. Par contre, plusieurs mois de suite ou il tombe peu de pluie, c'est plus rare."

Et la sécheresse risque de durer, prévient Pascal Boureau. Le retour de la pluie est attendu pour la 2e quinzaine de septembre.