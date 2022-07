Un incendie s'est déclaré dans une parcelle agricole à Vitré ce lundi après-midi, près de lotissements et d'une maison de retraite. Les flammes se sont rapidement propagées mais le feu était sous contrôle au bout de trois heures.

Plus de 60 pompiers mobilisés à Vitré pour un feu de champ à proximité de lotissements

Grosse frayeur à Vitré ce lundi après-midi. Vers 13 heures 30 un feu s'est déclenché dans un champ au sud de la commune à proximité de lotissements et d'une maison de retraite. Heureusement personne n'a été blessé mais les flammes se sont rapidement propagées. Une vingtaine d'engins et plus de soixante pompiers de Vitré, d'Argentré-du-Plessis, de Gévezé ou encore de Mayenne ont été engagés. Des agriculteurs sont aussi venus leur prêter main forte.

"La police municipale est allée voir les personnes qui habitaient à côté pour leur demander de se mettre à l'abri, les résidents de la maison de retraite ont été confinés pendant ce temps-là, affirme la maire de Vitré, Isabelle Le Callennec. Selon l'élue, l'incendie était sous contrôle à 16 heures 30, il n'y a pas eu d'évacuation ni d'habitant à reloger.