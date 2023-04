Plus de 600 plants de tomates volés chez un maraîcher à Sélestat

"Je suis dégoûté !", Denis Digel, maraîcher à Sélestat a eu la mauvaise surprise de découvrir lundi matin qu'on lui avait volé plus de 600 pieds de tomates. Le vol de grande ampleur a eu lieu ce week-end, dans l'une de ses serres. Cela représente 20% de sa production. Le professionnel estime son préjudice à 3.000 euros. Il va déposer plainte au commissariat de Sélestat. "Ce sont des tomates qui vont manquer cet été".

"On fait attention à la moindre tige"

Ces plants de tomates avaient été mis en terre il y a deux semaines, juste avant Pâques. Ils étaient "bien, enracinés", explique Denis Digel. Au-delà du préjudice financier - un plant de tomates vaut quatre euros, sans compter le temps pour le planter - le préjudice moral est tout aussi important : "Les tomates, on les achète sous forme de graines, on en prend soin, c'est comme nos petits bébés, on fait attention à la moindre tige, et puis il y a des charlots qui viennent la nuit et vous débarrassent tout ça en une heure, qui saccage tout".

Ce n'est pas la première fois que Denis Digel est victime de vol. L'an dernier, un couple de jeunes retraités lui avaient volé des tomates en plein été. Ils avaient écopé d'un rappel à la loi. Cette fois, le maraîcher pense qu'il a affaire à un professionnel qui va "soit replanter les tomates, soit les vendre dans des brocantes".