Plus de 7 kilos de tabac de contrebande interceptés lors d'un contrôle routier à Saint-Berthevin

Une trentaine de pots de tabac de 250 grammes chacun soit plus de 7 kilos de produits de contrebande. Les policiers de Laval ont intercepté cette marchandise illégale lundi 6 mars lors d'un contrôle routier à Saint-Berthevin. Un couple d'origine polonaise, domiciliée en Bretagne, a été interpellée. Lors de la garde à vue, l'homme et la femme ont expliqué aux enquêteurs qu'ils avaient acheté ce tabac au Luxembourg pour des raisons économiques, les prix étant dans ce pays beaucoup plus attractifs qu'en France.

ⓘ Publicité