Plus de 70.000 euros dérobés dans un distributeur de billets du sud toulousain via une technique redoutable

Le faits se sont produits le week-end des 22 et 23 avril dernier à Eaunes, au sud de Toulouse

Un distributeur de billets a été braqué le week-end dernier à Eaunes, dans le Muretain, au sud de Toulouse. Le directeur de la Banque populaire concernée a porté plainte mardi 25 avril dernier après avoir découvert le vol dans son établissement. Le préjudice est estimé entre 70.000 et 90.000 euros.

Le "Jackpotting" : une nouvelle technique pour forcer les distributeurs

Le ou les voleurs auraient dévalisé ce distributeur via une nouvelle technique apparue ces dernières années en France. Il s'agit du "Jackpotting" mêlant destruction et hacking. Les voleurs font d'abord un trou dans le DAB à l'aide d'une disqueuse. Via des fils, le terminal du distributeur est alors connecté à un ordinateur. Un pirate, sur place ou à distance, parvient alors à faire sortir les billets de banque sans violence.

Cette technique a sans doute été utilisée à Eaunes le week-end dernier. Elle permet d'éviter le diffusion de l'encre des dispositifs antivol sur les billets qui sortent intactes.

Les images des caméras de la banque sont en cours d'exploitation. L'enquête est menée par la brigade de recherches de Muret.