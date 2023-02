Plus de 700 contrôles de gendarmerie menés ce vendredi sur les routes de Dordogne

Si vous avez pris la route ce vendredi après-midi, vous avez sûrement vu passer un hélicoptère et de nombreux "képis" sur vos applications GPS. Des dizaines de gendarmes étaient mobilisés pour contrôler un maximum de voitures dans le département : 730 véhicules ont été arrêtés par les gendarmes de Dordogne, notamment à Campsegret et aux Eyzies.

"Je n'ai bu qu'un petit verre de Porto"

Un gros dispositif et 17 infractions relevés. "Le but n'était pas de faire du chiffre", assure le capitaine Rémy à la tête de l'Escadron départemental de sécurité routière : "on est là pour se montrer, pour rassurer les gens avant le début du week-end" explique-t-il. Les automobilistes qui ont perdu des points et reçu des amendes avaient bu de l'alcool ou consommé de la drogue. D'autres n'avaient pas leur ceinture bouclée, une assurance pas à jour ou encore des pneus lisses.

Clément, "très rassuré" par ces contrôles

Josiane fait partie des automobilistes qui ont perdu des points ce vendredi après-midi : "je suis passée voir une amie et on a bu un petit apéro" explique cette Périgourdine retraitée, contrôlée par les gendarmes à Campsegret "je n'ai bu qu'un petit verre de Porto" se rappelle l'automobiliste en attendant que son mari vienne la chercher.

Elle perd six points sur son permis et doit payer 90 euros d'amende. Clément habite Périgueux, tout est en règle pour lui, il est "très rassuré" par ce contrôle, "quand on voit les événements, notamment avec l'affaire Palmade , j'y suis même très favorable" conclut-il avant de reprendre la route.

Ce contrôle intervient quelques jours après la publication du bilan des accidents de la route dans le département l'année dernière . 31 personnes sont mortes sur les routes de Dordogne en 2022.