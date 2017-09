Plus de 700 hectares détruits par le feu à la frontière de l'Aude et des Pyrénées-Orientales

L'incendie est fixé ce jeudi matin. Poussé par le vent, il a ravagé la végétation pendant la nuit entre La Palme et Port-la-Nouvelle. Deux campings ont été évacués par précaution.

Plus de 700 hectares ont été ravagés dans un incendie dans l'Aude entre mercredi et jeudi, tout près de la limite avec les Pyrénées-Orientales. Un feu qui ne progresse plus ce jeudi matin, indiquent les pompiers et la préfecture de l'Aude. Il a été fixé et ne progressait plus à 2h30 du matin.

Le principal feu a débuté mercredi vers 17h30, près du champ d'éoliennes de La Palme, et il a rapidement progressé à cause d'une tramontane soufflant à plus de 50 km/h.

Jusqu'à la tombée de la nuit, deux Canadair, deux Tracker et un Dash sont venus renforcer les moyens terrestres. 300 pompiers sont déployés au sol.

Deux campings évacués par précaution

80 occupants de deux campings de Port-la-Nouvelle et La Palme, situés "assez loin de l'incendie", ont été évacués par les secours "à titre préventif". Les touristes ont été accueillis dans des structures communales toute la nuit ont retrouvé leur tente ce jeudi matin.

"Tout s'est bien passé, les gens ont été compréhensifs" a jugé ce jeudi matin sur France Bleu Roussillon Claude Roquelaure, directeur général adjoint des services à la mairie de Port-La-Nouvelle.