Plus de 8.000 euros d'amende et 108 points retirés dans un cortège de mariage à Romans-sur-Isère

C'est la ville de Romans-sur-Isère qui le fait savoir dans un communiqué ce mardi après-midi. Le cortège qui accompagnait des mariés samedi après-midi a été verbalisé. Une vingtaine de voitures, pour la plupart de grosses cylindrées, traversaient la ville vers 15 heures au mépris des règles du code de la route : non-port de la ceinture de sécurité, non-respect du stop, franchissement d’une ligne continue, franchissement d’un feu rouge, circulation sur une voie de bus ou sur une piste cyclable, usage du téléphone au volant…

En s'appuyant sur les caméras, le centre de supervision urbain a relevé 62 infractions. Soit un total de 8370 euros et 108 points retirés ! La brigade moto de la Police municipale a par ailleurs intercepté et saisi une moto-cross, non homologuée, qui faisait du rodéo en tête de cortège.

La ville de Romans-sur-Isère rappelle que "les futurs époux, lorsqu’ils font la demande, en mairie, d’une cérémonie civile de mariage, signent une charte qui les engage, ainsi que leur famille et leurs invités, à respecter les règles de sécurité et de tranquillité publique, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Hôtel de ville. Ce qui implique aussi le respect –C’est écrit en toutes lettres- du code de la route lors des déplacements en cortège."