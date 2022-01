Plus de 8.000 images pédopornographiques détenues par un Berrichon : un an de prison et 10 ans de soins

Un homme de 39 ans a été jugé ce mercredi 5 janvier pour détention, diffusion et importation d'images pédopornographiques par le tribunal correctionnel de Châteauroux. Entre 2004 et 2020, il a collecté plus de 8.000 images.

Un habitant du Berry a été condamné par le tribunal correctionnel de Châteauroux, ce mercredi 5 janvier, accusé de diffusion, importation, détention et captation en vue de leu diffusion d'images à caractère pédopornographique, entre 2004 et 2020. Il écope d'un an de prison ferme, et 10 ans de soins obligatoires.

Skype, sites dédiés et dark web

Ce boulanger de 39 ans a été repéré par l'Office central pour la répression des violences aux personnes, après avoir téléchargé des fichiers à caractère pédopornographique, et s'être connecté à des chats connus pour être utilisés par des pédophiles. L'OCRVP, par le biais du Child Protection System, dénombre 4 vidéos et 85 images illicites.

Après une enquête menée par le commissariat de Limoges, il est placé en garde à vue courant 2020, la tour centrale de son ordinateur est saisie ainsi que des clés USB et des disques durs, sur lesquels des milliers de vidéos et de photos sont retrouvées. Quelques mois plus tard, pour des raisons administratives, le commissariat d'Orléans récupère l'affaire, et se rend compte qu'il a racheté un ordinateur. Nouvelle garde à vue, et nouvelle saisie : cette fois-ci, ce sont des dessins et des images 3D qui sont retrouvée. "Je ne savais pas que c'était aussi illégal, le policier m'a bien expliqué que c'était le cas" explique le prévenu.

Au total, 2 282 vidéos et 6 633 photos ont été retrouvées, datant de 2004 à 2020. Certaines ont été téléchargées deux jours seulement après sa deuxième garde à vue.

Les investigations ont aussi permis de révéler sa connexion à plusieurs sites spécialisés dans ce genre d'images, notamment via le logiciel Tor, qui permet d'accéder aux "dark web". "C'était pour télécharger de la musique" affirme-t-il.

"C'est devenu une habitude"

A la barre, le prévenu est seul, il n'a pas d'avocat, et sa défense tient en un mot : "curiosité". A chaque question du président du tribunal ou de la procureure, il avoir avoir voulu comprendre pourquoi certaines personnes ont ces comportements.

"La curiosité est quand même largement satisfaite" ironise le président en agitant l'un des dossiers qui recense ces images. "Vous dites que la première fois qu'on vous en a envoyé une, vous avez trouvé ça dégueulasse : pourquoi avez-vous continué ? - A chaque fois, c'est ma curiosité qui prend le dessus. Mais c'est peut-être devenu une habitude".

Même réponse lorsque la procureure lui demande pourquoi il a échangé des messages avec des hommes qui participent au trafic de ces images : "j'essaye de rentrer dans leur jeu, pour les amadouer et comprendre". Pas de quoi la convaincre, à plusieurs reprises le mot "dépendant" est prononcé. "Vous vous voilez la face" affirme-t-elle, relisant des extraits des procès-verbaux de l'homme, dans lesquels il a reconnu que ces images nourrissaient ses fantasmes.

Le tribunal l'a condamné à un an de prison ferme, ainsi qu'à 10 ans de suivi socio-judiciaire, avec obligation de soins et interdiction définitive de pratiquer des activités en contact avec des mineurs.