Plus de 8.000 personnes ont participé à la marche blanche de Gray pour rendre hommage à Alexia Daval

Plus de 8.000 personnes ont défilé dans les rues de Gray ce dimanche, à l'occasion d'une marche blanche en hommage à Alexia Daval. La Haut-Saônoise de 29 ans a été tuée et son corps retrouvé calciné lundi. Ses obsèques auront lieu ce mercredi.

La marche blanche en hommage à Alexia Daval a rassemblé ce dimanche plus de 8.000 personnes selon la police. Des milliers d'anonymes venus soutenir la famille de la jeune Haut-Saônoise dont le corps a été retrouvé calciné lundi, alors qu'elle était disparue depuis deux jours. Une marche de 2,5km digne et silencieuse, comme le souhaitait la famille d'Alexia ce dimanche.

A la tête de ce cortège, les parents et l'époux d'Alexia, marchaient en se tenant la main. Ils étaient escortés par les forces de l'ordre et suivis par plusieurs milliers de personnes. La plupart des marcheurs étaient vêtus de blanc, des roses dans les mains.

Des fleurs déposées devant le commerce de ses parents

Pendant près d'une heure ils ont défilé dans les rues de Gray avant de déposer les fleurs devant le commerce des parents, un bar-tabac. C'est là également que les parents se sont réunis pendant une minute, pour se recueillir.

La marche a pris fin peu après 12h, à la Halle Sauzay. Les parents, l'époux et la soeur d'Alexia ont alors pris la parole pour lui rendre hommage. Le discours de la mère, appelant à ne pas oublier Alexia et à faire d'elle un symbole, "celui de la liberté de chaque femme de pratiquer la course et de vivre, tout simplement. Continuez à courir, à nager, à vous entraîner, c'est ce que ma fille voudrait". Un discours qui a été chaleureusement applaudi... laissant une foule en larmes.

Les obsèques d'Alexia seront célébrées mercredi à 14h30, dans la basilique Notre-Dame, à Gray.

Le crime, lui, reste encore à élucider. Lundi, la procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot, tiendra un point presse à 11h, au tribunal.