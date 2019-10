Une grosse prise pour les gendarmes du Finistère. Ils ont interpellé cinq personnes, soupçonnées de trafic de drogue, à Elliant et Plobannalec-Lesconil, dans le sud du département.

Plus de 8 kg de cannabis, de l'héroïne et 1000 euros en liquide : grosse prise des gendarmes du Finistère

Elliant, France

Les investigations duraient depuis plusieurs mois : depuis juin, les gendarmes surveillent un suspect. Le jeune de 25 ans habite Elliant, à l'est de Quimper. L’enquête, basée sur une surveillance téléphonique et physique, permet de déterminer qu'il produit du cannabis, avec sa compagne de 23 ans.

Les gendarmes récoltent le cannabis prêt à être cueilli : plus de 7 kg !

A leur arrivée sur place, les gendarmes découvrent une pièce entière, 20 m² consacrés à la culture du cannabis. A l’intérieur, il y a une quinzaine de plans, prêts à être récoltés. Ce sont donc les gendarmes qui font la récolte pour estimer la marchandise. Ils ramassent 7kg de tête de cannabis! Une perquisition chez la maman du suspect leur permet de trouver plus d'un kilo de drogue supplémentaire.

Les suspects sont également soupçonnés de consommer de l’héroïne, et de se fournir à Plobannalec-Lesconil! Trois personnes sont interpellées là-bas, et dans l'une des deux maisons, ils trouvent 85 grammes d’héroïne et 1000 euros en liquide.