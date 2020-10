Plus de 80 personnes en hommage à Céline, la femme enceinte morte après un appel au Samu de Saint-Étienne

Ils avaient prévu de défiler deux ans après le drame, en mars 2020 mais le confinement et la crise sanitaire en avaient décidé autrement. Cette fois la marche en la mémoire de Céline Descroix a pu se tenir ce samedi 10 octobre, organisée par les proches de cette femme enceinte morte trois jours après son appel au Samu.

"Justice et vérité pour Céline Descroix", c'est le message sur les tee-shirts de beaucoup de participants à ce rassemblement. Marche d'autant plus émouvante que le frère de cette femme et ses deux filles sont en tête. Le défilé a aussi marqué plusieurs pauses en silence entre la place de l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne et la place Auguste-Comte.

Cette femme est morte en mars 2018 à l'hôpital Nord de Saint-Étienne, alors qu'elle attendait son troisième enfant. Trois jours plus tôt, cette femme de 38 ans et son compagnon avaient téléphoné au Samu. La famille estime que cet appel n'a pas été suffisamment pris au sérieux et se bat pour que ce drame ne tombe pas dans l'oubli.

On n'arrêtera pas tant que la justice ne nous répondra pas

La justice a classé l'affaire sans suite en août 2018. Les proches ont à nouveau déposé plainte, cette fois en se portant partie civile. Ils attendent des résultats d'expertises. Leur combat se décline notamment sur les réseaux sociaux, où des liens sont faits avec des affaires en apparence similaires, comme la mort d'une jeune femme fin septembre près de la Rochelle, décès survenu après plusieurs appels au Samu avant qu'une ambulance se déplace.

"On n'arrêtera pas tant que la justice ne nous répondra pas, assure Jason Nicolas, le frère de Céline Descroix. Ça se reproduira tant que ce système sera en place. On ne mène pas ce combat que pour nous et Céline. Aussi pour faire avancer cette société, faire en sorte que les médecins régulateurs [fassent preuve] d'un peu plus d'empathie et d'humanité quand ils ont des appels à l'aide. C'est aussi la conséquence des années de restrictions budgétaires et de moyens enlevés aux hôpitaux et aux services de secours."