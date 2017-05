Plus de 80 vols à leur actif : quatre cambrioleurs interpellés dans la Manche, l'Orne et le Calvados

Depuis près d'un an ils écumaient les hôtes, restaurants et petites entreprises de la Manche, mais aussi du Calvados, et de l'Orne. Quatre cambrioleurs viennent d'être interpellés. A leur actif pas moins de 80 vols au total.

La liste est longue des établissements visés, dans l'ensemble du territoire de l'ancienne Basse-Normandie. En quelques mois, une quarantaine de restaurants et d'hôtels, des entrepôts ou des jardineries ont été pris pour cible, notamment le long de l'A 84 dans le secteur d'Avranches mais aussi par exemple dans la Hague ou le Val de Saire.

Argent liquide et ticket restaurant

Les faits avaient commencé en juillet dernier et l'enquête vient donc d'aboutir. Quatre hommes de 28 à 36 ans ont été arrêtés en début de semaine, deux dans la Manche, deux dans l'Orne et le Calvados. Une opération menée par plus de 70 gendarmes qui ont aussi interpellé des receleurs. Lors de leur méfaits les cambrioleurs repartaient avec de l'argent en liquide, des tickets restaurants ou des petits objets. Le préjudice total s'élève à 50 000 euros.

Audience le 29 juin

Une première audience en justice s'est tenue ce vendredi. Deux des prévenus comparaissaient au tribunal correctionnel de Cherbourg .L'affaire a été renvoyée au 29 juin