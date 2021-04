Plus de 1180 doses du vaccin AstraZeneca sont restées dans les frigos ce week-end dans le Nord-Pas-de-Calais

En cause, des centaines de rendez-vous annulés dans les centres de vaccination de Calais, Gravelines et Boulogne-sur-Mer qui ont du fermer plus tôt samedi et dimanche. En visite au vaccinodrome de Marcq-en-Baroeul, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s'est lui voulu rassurant.