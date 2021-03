Plus de 800 kilos de tabac importés illégalement du Luxembourg et de Belgique : le trafic devant le tribunal

Procès renvoyé à Caen pour un trafic de tabac et un trafic de stupéfiants. Les trois prévenus, un frère, une sœur et son mari étaient présentés en comparution immédiate. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense et seront jugés le 15 avril prochain. Tous trois ont été interpellés à Démouville et Grentheville près de Caen mardi dernier. 34 kilos de tabac ont été saisis dans un box à Mondeville, ainsi que 28 000 euros en liquide et quatre armes.

Une premier trafic de stupéfiants découvert, puis un trafic de tabac

L'enquête a démarré au mois de décembre suite à des plaintes d'habitants de Grentheville près de Caen, gênés par des allées et venues incessantes de véhicules chez une femme et son fils qui viennent d'emménager. La Section de Recherches de la gendarmerie de Caen met en place des surveillances, des géolocalisations et des écoutes qui permettent de découvrir un trafic de stupéfiants mené par le fils, un homme de 31 ans. Il porte sur de la résine de cannabis, de l'herbe et de la cocaïne.

Dans le même temps, les gendarmes mettent au jour un autre trafic, de tabac cette fois, mené par un couple, la sœur du premier et son mari, âgés eux de 27 et 32 ans. Il porte sur des quantités importantes : plus de 800 kilos importés illégalement du Luxembourg et de Belgique.

Plus de 28.000 euros en liquide saisis au total

Les trois ont été interpellés ce mardi. Et lors des perquisitions, de la drogue a été saisie chez le premier, ainsi que 3000 euros en liquide et quatre armes non déclarées. 25.000 euros ont été découvert chez le couple qui habite Démouville et 34 kilos de tabac dans un box qu'ils louaient.

Le couple reconnait le trafic de tabac qui lui aurait permis de gagner 20.000 euros depuis novembre pour payer ses impôts. L'autre indique qu'il dépannait des amis de temps en temps mais conteste un trafic régulier.

En attendant leur procès qui a été renvoyé au 15 avril, ils ont été laissés libres, mais placés sous contrôle judiciaire avec obligation d'aller pointer à la gendarmerie. Le couple a interdiction de rencontrer l'autre prévenu.