Plus de 800 policiers et gendarmes mobilisés ce samedi en Drôme/Ardèche

Valence, France

Les préfectures de Drôme et d'Ardèche mettent en place un dispositif pour faire face aux éventuels débordements de ce samedi autour des rassemblements des gilets jaunes. Dans toutes les têtes, il y a les affrontements du Pouzin samedi dernier. 23 gendarmes qui n'étaient pas là pour du maintien de l'ordre ont été blessés.

250 gendarmes en Ardèche, 400 dans la Drôme

L'Ardèche va mobiliser 230 gendarmes au sein des brigades et des PSIG, les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Vingt motards de l'EDSR, l'escadron de sécurité routière seront également sur le terrain. Par ailleurs, il y aura 64 fonctionnaires de police en Ardèche. La Drôme prévoit de mobiliser 400 gendarmes et 100 policiers.

Les services de secours également en alerte

En Ardèche outre le SAMU, 72 pompiers seront prépositionnés dans les casernes afin de pouvoir se déplacer au plus vite en cas de problème.