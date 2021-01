Les chauffeurs de la société de transports Alizés exercent leur droit de retrait après l'agression d'un de leur collègue, ce lundi matin sur la ligne 6. Plus aucun ne circule sur les lignes 6, 7 et 8.

Plus de bus à Istres après l'agression d'un chauffeur

Plus aucun bus ne circule ce lundi sur les lignes 6, 7 et 8. Les chauffeurs de la société de transports Alizés exercent leur droit de retrait après l'agression d'un de leur collègue, ce lundi matin sur la ligne 6. Un jeune homme qui a pris le bus en sens inverse a immédiatement voulu descendre. Le conducteur autorisé à s'arrêter uniquement aux arrêts dédiés a refusé. Le passager s'en est alors pris à lui verbalement et physiquement. Il a du être hospitalisé. Il a porté plainte. Ses collègues ont immédiatement décidé d'exercer leur droit de retrait pour la journée.