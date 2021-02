Un éleveur aurait abandonné plus d'une centaine de chèvres, en Lozère. Elles ont été retrouvées mortes par la gendarmerie.

Plus de cent cadavres de chèvres dans une ferme isolée du Causse Méjean, en Lozère

Plus d'une centaine de brebis ont été retrouvées mortes, privées d'eau et de nourriture, abandonnées par leur éleveur, dans une ferme isolée du Causse Méjean, en Lozère, a-t-on appris lundi soir de source judiciaire (AFP). "Le charnier a été découvert par les gendarmes", a expliqué le procureur de la République de Mende, Vincent Blériot. Une information judiciaire est ouverte pour mauvais traitements à animaux, un délit passible d'un an d'emprisonnement.

Selon le magistrat, il ne s'agirait cependant pas de maltraitance volontaire: l'éleveur, quadragénaire, était apparemment "_en grande souffrance psychologique_, seul, sans grand soutien", et c'est en raison de ces difficultés qu'il aurait laissé ses bêtes à l'abandon.

L'homme était installé sur place depuis une dizaine d'années, au dessus des gorges du Tarn, au lieu-dit La Maxanne, au coeur de la commune nouvelle de Massegros-Causses-Gorges. L'éleveur serait parti depuis quelques jours au moins, d'où "l'état de décomposition" de plusieurs bêtes. Il serait parti se réfugier auprès de sa famille et aurait été hospitalisé.

Selon le procureur de Mende, entre 150 à 200 brebis se trouvaient ainsi, enfermées dans leur bergerie. Quelques unes seraient encore vivantes, mais dans un très mauvais état. Les services vétérinaires ont été alertés et dépêchés sur place.