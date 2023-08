Plus de cent caravanes installées au parc des Gentianes au Mans

Le parc des Gentianes, au Mans, est devenu un terrain de camping géant. Une mission évangélique de gens du voyage s'y est installée sans autorisation depuis dimanche. Un vrai petit village avec plus de 100 caravanes et son barnum-église de plein air, où une messe est organisée tous les soirs. "On est bien ici, c'est vert, il y a la rivière et les jeux pour les enfants", glisse un voyageur.

D'après la ville du Mans, la mission était pourtant attendue "dimanche à partir de 15 h" sur l'aire de grand passage près du circuit (emplacement payant 20 € par semaine et par famille). "Elle est vide actuellement, il y avait donc largement la place, précise Christian Lacoste, adjoint à la sécurité, mais on ne sait pas pourquoi ils ont préféré s'installer là, sans autorisation."

Un camp un peu "envahissant" pour certains riverains

Les habitants, eux, ont été surpris de voir des gens du voyage s'installer pour la première fois ici. Certains, dont le jardin donne directement sur le parc et la rivière, ont désormais vue sur une mer blanche de caravanes. "Ca nous a hérissé le poil, c'est un peu envahissant quand même et puis on se demande dans quel état on va retrouver le parc après", confie une riveraine.

La plupart jugent toutefois que la cohabitation se déroule bien et que le camp est très calme. Mais certains riverains déplorent de voir les voyageurs se raccorder de manière sauvage aux réseaux d'eau et d'électricité. Et estiment qu'ils s'approprient un espace public : "On a notre petit fille cette semaine, on comptait l'emmener aux jeux mais on ne va pas y aller, on aurait l'impression de rentrer chez eux", regrette Philippe, un riverain.

Une trentaine d'aires d'accueil dédiées dans le département

La Sarthe dispose de trente aires d'accueil de gens du voyage, dont deux de grande ampleur pour accueillir ce type de rassemblement. Six sont situées sur le territoire de Le Mans Métropole. Mais il n'est pas rare que les voyageurs s'installent ailleurs regrette l'élu manceau : "C'est évidemment une installation non-autorisée aux Gentianes et nous avons lancé une procédure pour y mettre fin en faisant constater la situation par un huissier et par la police." La décision d'une éventuelle expulsion par la force revient en revanche à la préfecture.

Venue de Normandie, la mission évangélique a prévu de passer une semaine au Mans, avant de reprendre la route dimanche, en direction de Tours.