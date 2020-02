Plus de cent hectares parcourus par les trois incendies dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Six gros incendies en deux jours dans les Alpes-Maritimes : on se croirait en plein été au beau milieu du mois de février ! Après Bézaudun, Coursegoules et Saint-Auban lundi, c'est à Gréolières, Saint-Vallier-de-Thiey et de nouveau Saint-Auban que plus de 300 pompiers ont été mobilisés. Des renforts du Var sont arrivés dans la journée. Et les flammes se déchaînent encore.

"Les feux sont fixés, mais toujours actifs" - Lieutenant Colonel Alain Dégioanni des Pompiers

Au total, près d'une centaine d'hectares ont été parcourus par les flammes ces dernières heures. Des flammes attisées par les vents violents. Des vents qui se calment et qui vont donc permettre aux pompiers de procéder à l'extinction dans les prochaines heures.

Pourquoi tant de feux en plein hiver ?

La végétation est sèche, en hivernage c'est-à-dire plus fragile. Il y a du vent depuis quelques heures, tout est donc réuni pour un haut risque d'incendie. Le lieutenant-colonel des Sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes, Alain Degioanni précise qu'il faut être extrêmement vigilant.