Plus de cent kilos de cannabis saisis par la police, deux Roubaisiens placés en détention provisoire

Une centaine de kilos de cannabis à destination de la métropole lilloise a été interceptée par les enquêteurs de la Direction zonale de la police judicaire (DZPJ) du Nord, jeudi 17 février. Deux hommes, originaires de Roubaix, ont été mis en examen et placé en détention provisoire.

Ce jeudi, sur l'aire d'autoroute d'Urvillers dans l'Aisne, les enquêteurs de l'antenne lilloise de l'Office anti-stupéfiants, avec des effectifs de la brigade de recherche et d'intervention (BRI), ont intercepté "deux véhicules très puissants sur une aire de repos de l'autoroute A26". Ils venaient d'Espagne et le cannabis a été retrouvé dans le coffre de l'un des deux. Il y avait en tout 100 kilos d'herbe et 6 kilos de résine de cannabis.

En provenance d'Espagne

Les enquêteurs étaient sur le coup depuis près de deux mois. Les deux personnes interpellées sur les lieux viennent de Roubaix, elles sont âgées de 24 et 20 ans. Les deux hommes ont des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants. Ils ont été déférés, mises en examen et placés en détention provisoire le lundi 21 février. Une information judiciaire a été ouverte.

Le 13 février, 5 personnes avaient déjà été mises en examen après la saisie de 22 kilos d'herbe de cannabis, 100 000 euros en liquide par les enquêteurs de la DZPJ du Nord.

"Ces saisies viennent aussi démontrer la dynamique des organisations criminelles implantées sur le département du Nord, dans l'importation des produits stupéfiants depuis l'Espagne et l'utilisation de jeunes chauffeurs et de véhicules surpuissants pour assurer la logistique des transports", a indiqué la DZPJ dans un communiqué.