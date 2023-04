Coupure de courant au sud de Muret : tous les clients réalimentés en électricité

Le secteur sud de Muret privé d'électricité entre 10h45 et la mi-journée ce vendredi. Une coupure revendiquée par la CGT contre la réforme des retraites qui visait l'Onera (Office national d'études et de recherches aérospatiales) situé entre Le Fauga et Mauzac. "On a voulu viser un symbole de l'État", précise Thomas Bozonnet, coordinateur régional de la Fédération des mines et de l'énergie de la CGT.

Le Auchan du Lherm dans le noir

Il n'y a pas que le laboratoire de recherches de l'Onera qui a été touché. La coupure a concerné une bonne partie du secteur. Le clients du supermarché Auchan du Lherm par exemple, situé à une dizaine de kilomètres, se sont retrouvés dans le noir mais pas de panique. Les caisses ont continué à fonctionner.

11.000 clients touchés, Enedis sur le pont

La commune du Lherm aurait été plus globalement touchée, tout comme celles du Fauga, de Mauzac et de Bérat. La coupure est partie du poste source de Bérat indique de son côté Enedis qui a relevé 11.000 clients touchés. 9.000 ont été rapidement rebranchés. 1.800 restaient encore privés de courant à la mi-journée, mais à 12h45, Enedis indique que de son côté, tout le monde a été réalimenté.

De son côté, la CGT précise que cette action vise aussi à défendre quatre anciens salariés de RTE qui ont été condamnés le mois dernier pour des interventions sur le réseau électrique dans les Hauts-de-France lors d'un conflit social sur les salaires.