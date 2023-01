Plus de deux kilos de drogues saisies en hyper centre de Limoges

Les forces de l'ordre suspectait un trafic sur place Saint-Michel en centre-ville de Limoges. Ce dimanche, une opération de surveillance est menée et, après trois heures d'attente à observer un jeune homme faire des allers-retours bref et en continu depuis un appartement, il est finalement interpelé. Arrestation qui mène à la saisie de plus de deux kilos de drogues en tout genre.

Lors qu'il est arrêté, le jeune dealer de 23 ans est pris avec deux sachets de cocaïne qu'il reconnait vendre. Une clé est aussi découverte dans ses poches. La clé vers un appartement de la place Saint-Michel, véritable caverne d'Ali Baba. À l'intérieur : deux autres hommes de 20 et 45 ans environ mais surtout un kilo d'herbe de cannabis, 400 grammes de résine de cannabis, 200 grammes d'amphétamine, 100 grammes de cocaïne, 370 comprimés d'ecstasy, 200 comprimés de 2C-B (drogue de synthèse aussi appelée Nexus), 75 doses de LSD, 100 grammes de MDMA et 40 grammes de kétamine.

De grosses quantités de drogues sont aussi découvertes aux domiciles des deux jeunes hommes : du "speed", des champignons hallucinogènes et 145 grammes de cocaïne, 238 grammes de MDMA, 882 grammes de résine de cannabis, 780 grammes d’ecstasy et 97 doses de LSD.

Maillon d'un réseau encore plus vaste

Le jeune homme de 23 ans, le premier interpellé, a aussi reconnu remplacer, depuis décembre 2022, le locataire, âgé de 31 ans, de l'appartement de la place Saint-Michel. Il sera retrouvé chez sa petite amie, quelques rues plus loin. De l'argent liquide et de la résine de cannabis seront encore découverts par les policiers.

Il a reconnu vendre et livrer pour le compte d'un autre trafiquant. Au total, les cinq personnes ont été placées en garde à vue. La petite amie et le quarantenaire ont été convoqué pour notification d'une ordonnance pénale. Les deux jeunes de 20 et 23 ans seront convoqués devant la justice en mai prochain. Le locataire de l'appartement de la place Saint-Michel a lui été déféré devant le parquet ce mercredi. Il a été condamné à six mois de prison ferme lors d'une procédure en plaidé coupable, peine qu'il effectuera avec un bracelet électronique.