Plus de deux tonnes de produits volés aux Restos du Coeur de Courlon-sur-Yonne

Deux tonnes et demie de produits alimentaires ont été dérobés ce week-end dans les locaux des Restos du Cœur à Courlon-sur-Yonne, dans le Sénonais. L'association s'organise pour tout de même assurer la distribution des repas mercredi et vendredi.

Deux tonnes et demie de denrées alimentaires ont été volés ce week-end dans un local des Restos du Coeur à Courlon-sur-Yonne, dans le Sénonais. Les malfaiteurs, qui sont entrés en fracturant deux portes, ont dérobé 400 litres de lait, des boîtes de conserves et des produits pour bébé. Les bénévoles sont choqués et dégoûtés mais ils assureront comme d'habitude les distributions de repas mercredi et vendredi.

Du jamais vu dans l'Yonne

Jean-Bernard Gaudry, président des Restos du Coeur dans l'Yonne, n'a jamais vu un tel cambriolage dans le département. Lundi matin, les bénévoles de Courlon-sur-Yonne sont allés faire l'inventaire des produits manquants. Alain Candureau, responsable du local de Courlon était choqué: les voleurs ont emporté 400 litres de lait, tous les paquets de pâtes, des conserves, de la farine, de l'huile, des produits d'hygiène et des couches pour bébé.

Ils ont fait une razzia complète, jusqu'à voler les gobelets pour le bar. Tout ce qu'ils ont pu emmener, ils l'ont pris. - Alain Candureau, responsable des Restos du Coeur à Courlon-sur-Yonne

Une plainte déposée

Les cambrioleurs n'ont emporté aucun produit surgelé, ce qui fait dire aux bénévoles qu'ils ont l'intention de revendre leur butin. "Ils ont dû venir à plusieurs et tout emporter un camion", estime Alain Candureau. "Ils ont fracturé deux portes, une porte de réserve et une porte du centre de distribution", explique Jean-Bernard Gaudry, le président des Restos.

Espèrons que ce n'est pas pour les revendre! -- Jean-Bernard Gaudry, président des Restos du Cœur dans l'Yonne

C'est un chasseur qui a constaté le cambriolage dimanche en fin d'après-midi en se rendant dans le local du club de chasse, attenant à celui des Restos et également visité par les voleurs. Les Restos du Cœur et le club de chasse ont déposé plainte auprès des services de la gendarmerie.

La distribution des repas maintenue

Malgré ce vol, les distributions alimentaires de mercredi et vendredi sont maintenues. Les Restos du Coeur de Courlon-sur-Yonne vont être approvisionnés par l'entrepôt central de l'Yonne. Certains produits pourront encore manquer mais l'essentiel sera là.

Certains bénéficiaires risquent de ne pas avoir leur dotation complète mais ils en auront une très grande partie. Ils n'ont pas de soucis à se faire. - Alain Candureau, responsable des Restos du Coeur à Courlon-sur-Yonne

Les 220 bénéficiaires des Restos du Cœur de Courlon-sur-Yonne pourront donc se rendre aux distributions des repas qui auront lieu, comme d'habitude, mercredi et vendredi à 14 heures.