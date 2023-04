Plus de deux tonnes de tabac saisies dans les Pyrénées-Atlantiques, le trafic de cigarettes explose

Les douanes font un tabac. 400 tonnes en 2021, contre 640 tonnes en 2022. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et permettent de démontrer l'explosion du nombre de saisies de tabacs de contrebandes réalisées par les douanes au plan national. "Dans les Pyrénées-Atlantiques, se sont plus de deux tonnes qui ont été saisies l'an dernier" souligne Yann Tanguy, le Directeur Régional des Douanes de Bayonne qui a participé, ce jeudi 27 avril 2023, à une opération de contrôle au poste-frontière de Dantxaria, quartier frontalier de la commune d'Ainhoa.

ⓘ Publicité

loading

Une cartouche de cigarettes par personne

Gilets fluo sur le dos, ce sont une trentaine de douaniers qui ont été mobilisés sur place afin de procéder aux contrôles des coffres à la recherche de cigarettes, sachant que les tarifs, deux fois plus bas en Espagne, attisent les convoitises. Sauf que "l'on a droit uniquement à une cartouche de cigarettes par personne lorsque l'on passe la frontière" insiste Yann Tanguy. Les reventes de cigarettes achetées en Espagne, soit à la sauvette, soit via internet, permettent "d'enrichir certaines organisations criminelles" précise le patron régional des douanes. Et puis l'objectif est aussi de protéger le réseau de buralistes français qui souffre de cette concurrence déloyale.

Yann Tanguy Directeur Régional des douanes de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï

loading