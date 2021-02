Plus de huit kilos de cocaïne saisis dans une voiture près de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône

Les douaniers ont saisi plus de 8 kilos de cocaïne dans une voiture au rond-point de Saint-Sauveur près de Luxeuil-les-Bains. Ils ont retrouvé plus de 40.000 euros en liquide et des armes chez le suspect, près de Belfort. Lui et sa compagne sont en garde-à-vue.