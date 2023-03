Plus de huit tonnes de stupéfiants saisis en 2022 par les douanes de Bayonne

En 2022, les agents des douanes de la direction régionale de Bayonne, qui couvrent les landes et les Pyrénées-Atlantiques, n'ont pas chômé en matière de stupéfiants. Si les quantités saisies sont en légère baisse de 12 % par rapport à 2021, elles sont en revanche en forte hausse de 36,6 % par rapport à l'année 2019, l'année de référence pré-Covid qui n'a pas été impactée par les restrictions de circulation liées à la crise sanitaire. La valeur marchande des drogues s'élève à 27,6 millions d'euros, soit une progression notable de 49 % sur un an. Le bilan chiffré a été dressé ce mercredi 22 mars au siège bayonnais de la direction régionale des douanes.

Taux de THC en forte hausse

Bertrand Bernard, responsable secteur entreprises, (à gauche sur la photo), Sébastien Mugica, chef du pôle orientation des contrôles ( au centre) et Yann Tanguy, directeur (à droite) © Radio France - Paul Nicolaï

Mention spéciale pour les saisies de cocaïne. 101 kilos ont été soustraits aux organisations criminelles, soit une augmentation sur un an de 1 704 %. Dans les filets des douaniers également : 95 271 doses d'ecstasy, 8,58 kilos d'amphétamines et 1,06 kg d'héroïne. Et puis il y a le cannabis. Près de 8 tonnes. Herbes ou résines qui arrivent de la péninsule ibérique, porte d'entrée vers l'Europe. Pas d'inflation sur les prix qui restent constants, mais la teneur en THC est en nette augmentation. Le tétrahydrocannabinol est l'une des molécules contenues dans le cannabis dont les effets psychotropes sont accrus. "On est passé d'un taux de 15,9 % en 2012, à environ 30 % aujourd'hui pour la résine" déplore le patron des douanes de Bayonne, Yann Tanguy.

Fraude financière et fiscale

Sur les autres secteurs, les douanes enregistrent également des augmentations. Ainsi, 3,62 millions d'argent liquide ont été découverts, un résultat historique avec une hausse de 282 %. Ainsi, en janvier, 1,12 millions d'euros ont été découverts par la brigade d'Hendaye, dans un camion, au milieu d'une cargaison de gobelets et de cartons. 50 kilos de billets étaient dissimulés sur une palette recouverte par une bâche, au fond de la remorque du poids lourd. Enfin, il y a le tabac de contrebande. 2,26 tonnes saisies. "Les douanes gèrent la gestion du réseau des buralistes qui peuvent être déséquilibrés en raison de l'augmentation de ce trafic", souligne Sébastien Mugica, chef du pôle orientation des contrôles.

Dans les deux départements, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, les douanes comptent 254 agents dont 75 % travaillent en tenue sur le terrain. Ils dépendent du ministère des Finances et couvrent notamment les 180 kilomètres de frontière avec l'Espagne, par les vallées béarnaises, ainsi que 18 cols entre la France et le Royaume d'Espagne. Si les saisies sont réalisées majoritairement à la frontière franco-espagnole au péage de Biriatou sur l'autoroute A 63, d'autres sont réalisées dans les vallées béarnaises ou sur l'autoroute dans les Landes, singulièrement au péage de Bénesse-Maremne.

Argent saisis en janvier 2022 - Douanes de Bayonne

Capsules utilisées pour le transport de la drogue © Radio France - Paul Nicolaï