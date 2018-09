Le vol de vélos est devenu un véritable fléau sur l'agglomération de Tours. 1.099 plaintes ont été déposées en 2017. Il y en a sans doute 200 à 300 de plus qui disparaissent mais les propriétaires n'ont pas porté plainte dit le commissariat.

Indre-et-Loire, France

Qui n'a pas un ami, un proche qui ne s'est pas fait voler un jour un vélo à Tours ? C'est un mal récurrent que la police n'arrive pas à juguler tant le phénomène est important. Chaque jour, sur l'agglomération tourangelle, trois vélos disparaissent. 1.099 plaintes ont été déposées en 2017. Dans le détail, c'est bel et bien Tours qui est la plus impactée. Le commissariat a référencé 569 plaintes en 2017. Suivent de très loin Joué-lès-Tours et Saint-Pierre-des-Corps avec une petite soixantaine de vols.

Trois vélos sont volés chaque jour sur l'agglomération tourangelle

La police précise que ses statistiques n'intègrent que les plaintes. Il y a sans doute entre 200 et 300 vélos volés en plus chaque année dont les propriétaires ne viennent pas porter plainte. Cette année 2018 ne montre aucun signe d'essoufflement du voleur de vélo. Entre le 1er janvier et le 31 août, 738 vols de vélos ont été déclarés sur l'agglomération.

Le Commandant Freddy Bourgeois confirme qu'il y a "une vraie problématique". Il en appelle au dépôt de plainte systématique. Il milite par ailleurs pour le bicycode, un numéro gravé sur le cadre du vélo, qui permet de retrouver facilement le propriétaire quand la police met la main sur le vélo.

Capture d'écran du compte facebook de la police nationale d'Indre-et-Loire -

Sur la page Facebook de la police nationale d'Indre-et-Loire, on voit maintenant régulièrement des vélos volés récupérés par la police. A ce jour, au commissariat, il y a 80 vélos en attente de retrouver leur propriétaire.