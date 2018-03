Après trois années de baisse consécutive, le nombre de morts a de nouveau augmenté l'an dernier sur les routes de la Haute-Vienne. On a déploré 20 décès en 2017.

Limoges, France

20 morts en 2017, cela représente 7 décès de plus qu'en 2016. L'année 2017 restera donc une mauvaise année sur le front de la sécurité routière en Haute-Vienne. Sur ces vingt victimes, douze étaient des automobilistes, quatre étaient des piétons et quatre autres étaient des usagers de deux roues.

Dans 70% des cas, les accidents mortels ont trois causes principales: d'abord la vitesse excessive, puis les refus de priorité et enfin l'alcoolémie. Parfois c'est même un cocktail des trois, d'après le Préfet de Haute-Vienne qui a fait ce mardi un point sur la situation. L'heure est donc à la remobilisation pour les forces de l'ordre et les services de l'Etat. Ils vont encore renforcer la prévention, la répression va aussi rester un levier important.

Le passage à 80 kilomètres? Une économie de vies humaines - Raphaël Le Méhauté, Préfet de Haute-Vienne

Concernant le passage de certaines routes à 80 kilomètres/heure, le Préfet de Haute-Vienne s'est montré ferme. "_La vitesse est à l'origine de 31% des accidents mortels_, et l'essentiel des routes de la Haute-Vienne sont des routes à deux voies sans séparateur, nous sommes donc concernés" a expliqué Raphaël Le Méhauté. "Et puis les accidents mortels en Haute-Vienne se produisent sur ces routes là. Notez aussi que la perte de temps est très faible sur un parcours de 50 kilomètres, vous perdez une ou deux minutes maximum. Le résultat au final sera une économie de vies humaines, et cela ça n'a pas de prix", a-t-il conclu.