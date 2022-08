"Plus de peur que de mal" à l'église de Capbis, victime d'un départ de feu

Un incendie sans gravité, mais qui aurait pu faire de gros dégâts, s'est déclaré ce mardi 16 août au petit matin dans le village de Capbis, à quelques kilomètres de Nay. Le feu a pris dans l'église de la commune, mais n'a endommagé ni l'édifice, ni ce qui se trouvait à l'intérieur, mis à part le sol couvert de suie, et un petit autel en bois qui a été légèrement touché. Signalé tôt le matin, l'incendie a pu être rapidement maîtrisé par les pompiers de Nay, aidés par des renforts venus de Pau.

C'est un voisin qui a donné l'alerte. Vers 8 heures du matin, il a aperçu de la fumée qui s'échappait de l'une des fenêtres de l'église, ainsi que du toit. Le feu serait parti d'un cierge, allumé la veille pour les célébrations du 15 août. "Heureusement qu'il a vu l'incendie" indique le maire de la commune, François Lescloupé, soulagé que le feu n'ait pas trop touché l'église, et qu'aucun objet précieux n'ait été endommagé. "Plus de peur que de mal" conclut l'élu, qui remercie l'intervention rapide des pompiers. "Ca nous servira de leçon pour qu'à l'avenir, on éteigne les cierges une fois les célébrations passées".