Violente collision ce mercredi entre car scolaire et une voiture à Willerwald, en Moselle Est. Heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer.

Plus de peur que de mal après un accident entre un car scolaire et une voiture à Willerwald

Le choc a été violent, en témoigne les photos publiées par la mairie de Willerwald sur sa page Facebook. Vers 12h30 ce mercredi, un car scolaire est entré en collision avec une voiture sur une route départemental, à la sortie de la commune en direction de Sarralbe.

Le car, avec 18 enfants à son bord, a terminé sa course dans une haie au bout d'un pré.

Pas de blessure grave

De nombreux pompiers et gendarmes ont été dépêchés sur place, pour sécuriser les lieux de l'accident et prendre en charge les conducteurs et passagers. Fort heureusement, aucune lésion grave n'est à déplorer. Trois enfants, légèrement blessés, ont été examinés sur place par les médecins du SMUR mais aucun n'a été transporté à l'hôpital. La conductrice de la voiture, également légèrement blessée a été transportée vers l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines.

Les élèves ont été pris en charge à la salle des fêtes de Willerwald en attendant que leurs parents viennent les récupérer.