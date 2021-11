Plus de peur que de mal : il perd le contrôle de son véhicule près du marché

Accident spectaculaire ce matin vers 11 heures et demi dans le quartier Bellevue à Saint-Herblain. Un jeune homme de 26 ans qui conduisait sans permis a tenté d'échapper à un contrôle de police et a perdu le contrôle de son véhicule. Il a alors percuté une voiture garée sur le côté tout près du marché de la place Denis Forestier avant de terminer sa course la tête en bas, sa voiture s'est retournée. Il a tenté de fuir à pied mais a vite été rattrapé par la police. Il est toujours ce soir en garde à vue. En ce jour de marché, il y avait foule, l'issue aurait pu être bien plus dramatique. Il n'y a aucun blessé.