Fresnes, France

Des renforts policiers et des agents de sécurité d'une société privée seront déployés dans et autour de la prison de Fresnes (Val-de-Marne). L'annonce a été faite ce mardi lors d'une réunion entre la Préfecture, l'administration pénitentiaire et les syndicats. Des syndicats, très remontés, depuis que 15 véhicules ont été partiellement ou totalement incendiés ces dernières semaines.

La prison, qui date de 1898, doit subir des travaux

Si le parquet de Créteil ne fait pas de commentaires, le mode opératoire est, semble t'il, toujours le même : une vitre brisée et des voitures du personnel incendiées, la nuit. Le dernier incendie date du 15 août. Ces annonces, en urgence, rassurent quelque peu les syndicats qui n'oublient pas que la prison de Fresnes, l'une des plus vieilles de France, construite, en pleine ville, en 1898, doit être rénovée et mieux sécuriser. Si L'administration pénitentiaire reconnaît que "la frontière entre la ville et la prison est très poreuse", la sécurisation de l'accès principal est "en attente de financement". Pour l'instant, une clôture de trois mètres de haut est actuellement en construction et 4 caméras de vidéosurveillance ont été installées.

Le syndicat majoritaire souhaite accélérer le calendrier des travaux

Frédéric Godet, secrétaire local du syndicat (majoritaire) UFAP-UNSA du centre pénitentiaire de Fresnes note les engagements de la Préfecture et de l’administration mais précise que le problème principal n'est pas résolue. "Nous avons demandé à l'institution d’accélérer ces travaux parce que ces dispositifs sont nécessaires à sécuriser un domaine qui, aujourd’hui, est complètement poreux. Donc il nous paraît opportun de pouvoir d'abord sécuriser tout ce secteur, le fermer, le rendre étanche et enfin assurer les biens des personnels".