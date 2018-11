Plus de quinze jours après l'effondrement de Marseille, les sinistrés toujours dans l'incertitude

Alors que plus d'un millier de personnes sont pris en charge dans un centre d'accueil dédié à Marseille, les sinistrés, les commerçants et les habitants du quartier de Noailles attendent des réponses.

"Comment a-t-on pu en arriver là". La même question revient en boucle dans la bouche de ceux qui passent par la rue d'Aubagne à Marseille. Plus de 15 jours après l'effondrement qui a coûté la vie à 8 personnes, les questions demeurent sans réponse.

Les sinistrés se demandent combien de temps ils vont rester à l'hôtel et quand ils pourront retrouver une vie normale : "tous les jours on me dit qu'il faut attendre "soupire Naima, qui occupe une chambre d'hôtel de 10 M2 avec sa petite fille de 8 mois et son compagnon. Certains sont partis si vite de leur logement qu'ils ont tout laissé sur place : "_mes clés de voitures sont restées chez moi, ça fait plus de 15 jours que je ne l'ai pas bougée_, et que je ne peux pas aller travailler " se plaint Amrani.

Un quartier vidé de ses habitants, des commerçants impactés

Du coté des commerçants de la rue d'Aubagne, beaucoup de questions sont également en suspend. Le gaz a été coupé pour des raisons de sécurité, certains commerces de bouches ont du baisser rideaux faute de pouvoir servir la clientèle. D'autres ont renoncé à ouvrir, faute de clients, le quartier s'est vidé de ses habitants.

Henri-Louis Bottin habite en face du 63 de la rue d'Aubagne, avocat de profession, il vient de fonder l'Association des Sinistrés de la Rue d'Aubagne (ASRA) : "Nous voulons des réponses à nos nombreuses questions. Quid de l'enquête, de l'indemnisation des commerçants et tout simplement de notre avenir ? Nous attendions un audit sur l'état des immeubles de notre quartier, nous n'avons toujours rien. Et personne n'est capable aujourd'hui de nous dire combien de temps les sinistrés vont devoir vivre dans des logements provisoires..".

Les photos des 8 victimes sont toujours affichées près du drame © Radio France - fabien LE DU